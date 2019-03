Toyota aumenta di 3 miliardi di dollari gli investimenti in USA entro il 2021

editato in: da

(Teleborsa) – “Congratulazioni Toyota! Grandi notizie per i lavoratori del settore auto Usa! L’Usmca (il nuovo accordo commerciale con Messico e Canada, che deve essere ancora ratificato dal Congresso, ndr) sta già mettendo a posto il Nafta, un accordo che non funziona”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato così, su Twitter, la notizia dell‘aumento dei finanziamenti in Usa da parte di Toyota.

La casa automobilistica giapponese entro il 2021 prevede di investire quasi 13 miliardi di dollari, tre in più rispetto ai 10 miliardi annunciati nel 2017, e conta di creare quasi 600 nuovi posti di lavoro. Una mossa che, come ha sottolineato Trump, è pensata per contrastare il potenziale impatto dei dazi che Trump potrebbe decidere di imporre sulle auto prodotte all’estero e importate negli Stati Uniti, dove Toyota – in passato criticata da Trump per i suoi stabilimenti in Messico – ha 10 impianti produttivi.