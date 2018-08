Toti: “Renzo Piano al lavoro per il nuovo ponte di Genova&#...

editato in: da

(Teleborsa) – “Renzo Piano si è offerto volontariamente, da genovese competente nel campo, di regalare alla città un progetto per il rifacimento del Ponte Morandi (crollato il 14 agosto scorso). Noi abbiamo accettato volentieri l’aiuto, qualche idea ce l’ha già proposta”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti al termine dell’incontro con uno dei più noti architetti a livello internazionale.

“Non credo ai tempi record per la ricostruzione, credo nei tempi giusti, bisogna fare presto ma non in fretta” ha detto Renzo Piano.

Mentre continuano le polemiche, con il Ministro delle Infrastrutture (MIT) Toninelli che ha assicurato che il ponte lo farà lo stato con i soldi di Autostrade, il vice premier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle torna parlare degli intrecci tra i concessionari dello stato e la ”mala politica dei vecchi partiti”. Fuori i prenditori dallo Stato” scrive Di Maio. “Chi stava al Governo li ha sempre protetti . E chi li ha aiutati sarà denunciato”.

Secondo il vicepremier pentasetellato “l’unica soluzione è la nazionalizzazione” della rete autostradale.