Toscana Aeroporti, società non varia giudizio compatibilità

(Teleborsa) – Toscana Aeroporti apprende “con soddisfazione la fine dei lavori della commissione tecnica VIA che questa mattina ha emanato il parere integrativo per il progetto del nuovo master plan 2014-2029 per l’aeroporto di Firenze”.

E’ il parere espresso dalla società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, dopo la decisione del ministero dell’Ambiente dove si sottolinea di aver appreso “con favore che la commissione conferma integralmente l’intero quadro prescrittivo e ritiene le intere integrazioni fornite dal proponente (Enac) tali da non variare il giudizio di compatibilità già espresso”.

“La conclusione positiva dell’iter del progetto è il primo e fondamentale passaggio per la conclusione dell’iter di compatibilità ambientale”, conclude la società aeroportuale.