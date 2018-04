Toscana Aeroporti, Ryanair basa nuovo aereo a Pisa. Obiettivo 3,3 milioni passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair lancia una nuova rotta per l’estate e 2 nuove rotte per l’inverno da Pisa e basa un ulteriore aeromobile a supporto della stagione estiva 2018.

La compagnia aerea ha lanciato, inoltre, la programmazione 2018 da Pisa che include una nuova rotta estiva verso Crotone e due nuove rotte invernali verso Praga e Danzica.

“La programmazione 2018 di Ryanair costituisce per Toscana Aeroporti la conferma migliore di un rapporto consolidato ormai da anni – commenta Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti –. La partnership con Ryanair, come dimostrano i numeri, costituisce uno dei motori più importanti dello sviluppo toscano. Siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo“.