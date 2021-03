Toscana Aeroporti, risultato 2020 in rosso per 12,5 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Toscana Aeroporti, società quotata a Piazza Affari e che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze, ha chiuso il 2020 con ricavi operativi pari a 40,4 milioni di euro, in calo del 66% rispetto ai 119,7 milioni di euro del 2019. L’EBITDA è stato negativo per 801 mila euro rispetto al valore positivo di 38,1 milioni di euro del 2019 e il risultato netto d’esercizio negativo per 12,5 milioni di euro rispetto al +14,1 milioni di euro registrato nell’esercizio 2019.

Sono stati 2 milioni i passeggeri trasportati nel 2020 negli aeroporti di Firenze e Pisa, con una flessione del 76,0% rispetto al 2019. L’indebitamento finanziario netto è salito a 77,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020, rispetto ai 33,1 milioni di euro del 2019.

“Pur nella consapevolezza di un 2021 ancora particolarmente difficile, auspichiamo una graduale ripresa del traffico per la seconda parte dell’anno per l’effetto combinato della campagna vaccinale in corso e delle soluzioni a cui stiamo lavorando in sede europea per agevolare il traffico passeggeri”, ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Il CdA ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci la copertura della perdita d’esercizio, pari ad euro 7.845.389, mediante utilizzo della riserva statutaria di pari importo.