Toscana Aeroporti revoca distribuzione dividendo

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti in via prudenziale, a causa dell’emergenza coronavirus e per tutelare la la solidità patrimoniale, ha deciso di proporre all’Assemblea la destinazione dell’utile 2019 di 13,5 milioni di euro a riserva e di revocare quindi la proposta di distribuzione dei dividendi approvata in data 12 marzo 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ritenuto necessario procedere alla revoca della convocazione dell’Assemblea prevista per il 29/30 aprile 2020, fissando per il giorno 15 maggio 2020 in prima convocazione, ovvero per il 16 maggio 2020 in seconda convocazione, la nuova data d Assemblea Ordinaria degli Azionisti relativa del bilancio 2019.

