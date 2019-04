Toscana Aeroporti, nel 2018 record di traffico passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato approvato in data odierna, dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti , il bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 ed è stata inoltre deliberata la distribuzione del dividendo pari a 0,70 euro per azione, in crescita del 31,8% rispetto ai 0,521 euro per azione approvati nel 2017. Quest’ultimo verrà messo in pagamento a partire dall’8 maggio 2019 con stacco della cedola il 6 maggio 2019 (record date il 7 maggio 2019).

La società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa, ha reso noto che il bilancio 2018 si è chiuso con un record di traffico passeggeri di 8,2 milioni, in crescita del 3,7%, e altrettanti record sia per il Galilei di Pisa con 5,5 milioni di passeggeri, in aumento del 4,4%, sia per il Vespucci di Firenze con 2,7 milioni di passeggeri, rinvigoritosi del 2,3%.

I ricavi totali consolidati si attestano a 131,9 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto ai 120,8 milioni di euro dell’anno precedente, grazie principalmente all’aumento dei ricavi operativi (con i ricavi aviation a +0,6%,ricavi non aviation a +11,2%, oneri di sviluppo network a meno 12,8%), dei ricavi per servizi di costruzione tonificatisi dell’11,8% e degli altri ricavi e proventi con un incremento di 4,0 milioni di euro.

Anche l’EBITDA consolidato si è visto rinvigorito del 18,8% arrivando a toccare i 35,8 milioni di euro. Al netto dei maggiori proventi straordinari registrati nel 2018, che sono pari a 4,1 milioni di euro, l’EBITDA si è mostrato pari a 31,7 milioni di euro, in miglioramento del 5,1% rispetto al 2017.

L’EBIT ha raggiungo i 22,8 milioni di euro, anch’esso con il 31,4% in forte crescita rispetto al 2017 mentre il Risultato ante imposte consolidato ha raggiunto i 21,5 milioni di euro (+34,9%).

L’utile netto di esercizio è risultato essere pari a 13.746.480 euro nel 2018 (+11,5%).

L’Assemblea degli Azionisti, nella stessa giornata ha provveduto, inoltre, a nominare due Amministratori a seguito delle dimissioni e cooptazione consiliare. Il Consiglio di Amministrazione è stato reintegrato a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Ylenia Zambito e Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens con le cooptazioni avvenute rispettivamente in data 6 agosto 2018 e 18 settembre 2018. I Consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,94%.