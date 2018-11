Toscana Aeroporti, cresce traffico passeggeri. Bene anche i risultati finanziari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Sistema Aeroportuale Toscano, con 6,5 milioni di passeggeri trasportati (+3,3%), segna un nuovo risultato record nei primi nove mesi del 2018. Crescono entrambi gli scali di Pisa (+3,6%) e Firenze (+2,7%).

Bene anche i risultati finanziari del periodo gennaio-settembre di Toscana Aeroporti, con i ricavi totali pari a 101,2 milioni di euro, in crescita del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. Bene anche i ricavi operativi che crescono del 4,8% a 86,5 milioni di euro.

L’EBITDA, pari a 30,1 milioni di euro, è in aumento del 22% rispetto ai 24,7 milioni dell’esercizio dell’anno precedente.

Il risultato netto di periodo del Gruppo risulta pari a 13 milioni di euro, in aumento di 24,5% rispetto di 10,4 milioni del 30 settembre 2017.

“Risultati di traffico record nei primi 9 mesi dell’anno per il sistema aeroportuale toscano, nonostante l’elevato numero di cancellazioni e dirottamenti registrati presso l’aeroporto di Firenze, senza i quali il tasso di crescita dei passeggeri sarebbe stato del 4,8% anziché del 3,3%. Auspichiamo che l’iter normativo in corso possa concludersi positivamente al più presto, al fine di poter dare il via ai non più procrastinabili lavori di potenziamento dell’aeroporto di Firenze”, ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.