Toscana Aeroporti, CdA procede con attuazione Masterplan Aeroporto Firenze

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti ha preso atto e esaminato il contenuto delle sentenze del Consiglio di Stato, che hanno respinto i ricorsi presentati dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero per i Beni Culturali, dall’Enac, dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Toscana Aeroporti in merito alla sentenza del TAR della Toscana.

Nella piena consapevolezza della necessità dell’Aeroporto di Firenze di dotarsi di una nuova pista e di un nuovo terminal per rispondere alle evidenti criticità infrastrutturali dello scalo – così come evidenziato anche nella missiva odierna dell’ENAC che chiede di porre in essere le attività di analisi, studio e progettazione confermando così la volontà di ENAC stessa per la realizzazione delle nuova pista di volo – il CdA ha deliberato di mandare avanti il procedimento relativo a Masterplan dell’Aeroporto di Firenze.