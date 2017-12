Toscana Aeroporti, British Airways annuncia due nuovi voli

(Teleborsa) – Toscana Aeroporti e British Airways annunciano il lancio di due nuovi voli settimanali da Firenze per Manchester ed Edimburgo, operativi a partire dal 19 maggio prossimo già in vendita sui sistemi di prenotazione.

La compagnia di bandiera inglese, oggi parte del gruppo IAG, potenzia così la propria presenza sullo scalo fiorentino, dopo aver aperto la prima rotta per il London City nel 2014 e successivamente Bristol, Birmingan e Londra Stansted. Con questi due nuovi voli diventeranno 6 in totale le destinazioni servite da British Airways da Firenze, una presenza importante che consolida la partnership tra il gruppo IAG (di cui fanno parte anche Iberia e Vueling) e Toscana Aeroporti.

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, afferma “sono grato al mio amico Alex Cruz, CEO di British Airways, che punta sempre di più su Firenze e sul sistema toscano. Si tratta di un importante risultato non soltanto per l’utilità delle nuove rotte, ma anche per l’ennesima conferma della validità della costituzione di un sistema aeroportuale regionale e della relativa specializzazione dei due scali. I risultati parlano chiaro, i due aeroporti crescono per numero di passeggeri e per numero di destinazioni”.