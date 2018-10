Tornano gli acquisti su Astaldi ma per S&P è in default

editato in: da

(Teleborsa) – Tornano gli acquisti sui titoli Astaldi dopo diverse giornate di passione seguite alla decisione di chiedere il concordato preventivo. Complice la decisione di Consob di prolungare il divieto di vendite allo scoperto per tutta la settimana borsistica sono scattate dunque le ricoperture sul titolo, congelato per eccesso di rialzo con un teorico +9,76% a 0,4584 euro.

Ieri, in tarda serata, S&P Global Ratings ha ridotto il rating di Astaldi e delle sue senior unsecured note a “D” (default) da “CCC-” proprio in scia alla domanda di concordato. L’agenzia americana “valuta la situazione attuale di Astaldi al pari di un default poiché la richiesta di concordato preventivo con riserva implica la sospensione dei pagamenti rivenienti da tutti gli impegni in essere, salvo autorizzazione del tribunale, durante il periodo del concordato”, spiega il contractor in una nota.