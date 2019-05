Torna il volo diretto tra Napoli e New York

editato in: da

(Teleborsa) – Torna il volo diretto da Napoli a New York, aeroporto di Newark, operato da United Airlines fino al 26 ottobre con cinque frequenze settimanali. L’apertura del collegamento stagionale è stato salutato nello scalo di Capodichino dal console generale degli Stati Uniti a Napoli, Mary Ellen, e da Marcel Fuchs, vicepresidente per le vendite area Atlantico e Pacifico della compagnia aerea, presenti insieme ai vertici Gesac ai rappresentanti di Regione Campania e Comune di Napoli.

United utilizza un B767-300 da 214 posti, di cui 30 in business class di United Polaris, 49 in United Economy Plus e 135 in United Economy.