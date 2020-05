Torna il BtP Italia versione “anti-Covid”

editato in: da

(Teleborsa) – In concomitanza con la ripartenza, debutta oggi il nuovo Btp Italia, un’offerta di titoli che torna ad essere proposta dal 18 al 21 maggio prossimi in un’edizione “particolare”, la sedicesima, che questa volta però contribuirà in modo più specifico “alla copertura delle spese legate all’emergenza Covid”.

Scadenza a cinque anni ed un “premio fedeltà” che raddoppia, passando quindi all’8 per mille per chi acquista il bond pubblico all’emissione e lo tiene fino a scadenza, cioè nel 2025.

“Gli italiani possono comprare titoli di Stato come e quando vogliono. Abbiamo annunciato un’emissione di Btp Italia rivolto a investitori individuali e professionali che per la prima volta avrà una scadenza a 5 anni e un premio che sarà raddoppiato per chi lo tiene fino scadenza – aveva anticipato il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri nelle comunicazioni sull’Ecofin di aprile davanti alla Commissione Bilancio e Finanze del Senato, augurandosi una “risposta molto positiva”.

Fino al 20 maggio il Btp Italia sarà aperto al pubblico dei risparmiatori retail con caratteristiche simili alle precedenti edizioni: “cedole indicizzate all’inflazione, più il pagamento del recupero dell’inflazione maturata nel semestre, rimborso unico a scadenza“. A differenza degli investitori istituzionali (collocamento dedicato il 21 maggio) ai piccoli risparmiatori il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) non applicherà “alcun tetto massimo, soddisfacendo interamente gli ordini che perverranno presso gli intermediari. Il tasso reale annuo definitivo sarà infine comunicato nella mattinata del 21 maggio.