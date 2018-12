Torino prolunga la metropolitana a ovest

editato in: da

(Teleborsa) – A Torino prendono il via nel mese di gennaio i lavori per la realizzazione del I° lotto funzionale del prolungamento Ovest della Metropolitana lungo la tratta “Fermi-Collegno Centro” sulla base dell’accordo sottoscritto da Infra.To e Comune di Torino con il Ministero delle Infrastrutture.

Il cronoprogramma prevede l’entrata in esercizio della metro tra quattro anni.

Sarà realizzata una galleria della lunghezza di 1750 m, scavata sotto la linea ferroviaria Torino-Modane. Due le stazioni: la prima, in superficie, denominata “Certosa”, consentirà l’interscambio con il servizio ferroviario in corrispondenza della stazione di Collegno FS;

la seconda, sotterranea a due livelli e denominata “Collegno Centro”, sarà ubicata su corso Francia.

L’appalto per la realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di completamento e degli impianti non connessi al sistema è stato aggiudicato all’ATI “ASTALDI – NBI” per un importo pari a complessivi 61.692.160,19 di euro.

In fase di progettazione esecutiva anche il II° Lotto Funzionale “Collegno Centro – Cascine Vica”, al termine della quale Infra.To potrà bandire la gara per l’affidamento dei lavori.