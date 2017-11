Torino perde il collegamento aereo con Istanbul…che passa a Malpensa

(Teleborsa) – Il diretto Torino-Istanbul da fine gennaio 2018 non ci sarà più. Turkish Airlines lo aveva inaugurato la rotta il 2 agosto 2011 con frequenza trisettimanale fino a trasformarlo successivamente in giornaliero. La compagnia aerea turca trasferirà, infatti, il volo a Milano Malpensa dal 29 gennaio 2018, dopo che nell’ultimo anno i decolli settimanali da Caselle per Istanbul erano tornati a essere tre. Ora la clientela business e il mondo delle aziende dell’area piemontese dovranno raggiungere Malpensa, dove Turkish opera il volo quattro volte a settimana.

Lo scalo “Sandro Pertini” di Caselle torinese, che nei primi nove mesi dell’anno ha visto transitare 2,1 milioni di passeggeri, con un incremento del 7,6% rispetto al 2016, perde di conseguenza una rotta strategica perché l’aeroporto Ataturk di Istanbul, considerato tra i più moderni del mondo, è uno hub che consente di raggiungere comodamente soprattutto molte destinazioni asiatiche e africane. In più, Torino, deve “lamentare” i tagli già decisi da Blue Air, che ha ridotto da 5 a 4 gli aeromobili basati a Caselle, conseguenti la cancellazione delle rotte da Torino per Berlino, Copenaghen, Malaga e Roma.

Tuttavia, la compagnia low cost romena, rispetto allo scorso anno, ha inserito una serie di nuove rotte invernali: Iasi, Lisbona, Siviglia, Stoccolma e Trapani. E nella winter 2017-2018 l’aeroporto di Torino può contare anche sulle new entry Lisbona, Siviglia, Stoccolma, Londra Heathrow, San Pietroburgo, Suceava e Marrakech.