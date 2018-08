Toninelli: “Trenord sta per cambiare rotta punta al rinnovo flotta”

editato in: da

(Teleborsa) – “Lo avevamo detto che avremmo concentrato gran parte delle nostre energie sul trasporto regionale e per i pendolari. Ora iniziamo a passare dalle parole ai fatti”. E così che il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in un post su Facebook affronta il tema ferrovie.

“Trenord sta per cambiare rotta, anzi binario, è il caso di dire. Trenitalia, quindi lo Stato, darà un forte impulso al rinnovo della flotta regionale. Per questo si sta accelerando sulla consegna di nuovi treni, in modo da abbassare l’età media (che oggi è di 19 anni) dei rotabili in circolazione in Lombardia. Si lavora anche al noleggio di convogli di Trenitalia già in servizio con una età media pari alla metà di quelli odierni. E puntiamo a migliorare la risposta alla domanda di trasporto su ferro grazie all’impiego di più personale. Ma siccome la sicurezza viene prima di tutto, sarà riservata grande attenzione ai processi di manutenzione dei treni.

Trenord nel 2017 ha trasportato 203 milioni di passeggeri, dei quali circa due terzi sono pendolari. È a loro che il mio ministero deve rispondere.

Ma siccome l’Italia è unica e indivisibile, stiamo già puntando l’attenzione anche su Calabria, Sicilia e sul resto del Meridione. Presto avrò novità da raccontarvi anche per il nostro splendido Sud, che merita una mobilità regionale su rotaie finalmente all’altezza dei migliori standard italiani ed europei”, ha concluso Toninelli.