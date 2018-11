Toninelli su terzo Valico: in corso valutazione per garantire corretto utilizzo risorse

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ha parlato della linea ferroviaria del Terzo Valico dei Giovi, o più semplicemente Terzo Valico, confermando che è in corso la valutazione costo-benefici dell’opera. Progetto conosciuto semplicemente con il nome Terzo Valico, linea inea che, alla fine dei lavori previsti per il 2021, permetterà il collegamento tra Genova e Novi Ligure.

Il Terzo Valico è un’opera che trae origine da una convenzione stipulata nel 1992 tra l’attuale Rete Ferroviaria Italiana e il consorzio COCIV e che, nel corso di oltre un quarto di secolo, ha visto una serie di vicissitudini, anche di natura giudiziaria, che ne hanno evidenziato le numerose criticità. Si tratta di una delle più grandi opere pubbliche finanziate dallo Stato, per la quale è stata aperta un’inchiesta giudiziaria che nello scorso giugno si è chiusa con oltre 36 indagati, alcuni tra i quali esponenti di primissimo piano delle istituzioni”.

Il Ministro, rispondendo all’interrogazione presentata dall’onorevole Raffaella Paita (PD) in merito al completamento del Terzo Valico, ha affermato che “la verifica in corso da parte degli esperti incaricati dal Ministero di effettuare l’analisi costi-benefici sulle grandi opere ha lo scopo di garantire il corretto utilizzo di tali risorse; infatti, le valutazioni si fondano su criteri scientifici e su parametri oggettivi propri dell’analisi costi-benefici in senso tecnico, nonché sulle Linee guida per la valutazione delle opere pubbliche adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 30 giugno 2017″.

Per quanto riguarda, invece, le dimissioni del Commissario di Governo Iolanda Romano, queste sono state volontarie e sulla nomina del nuovo Commissario, che fa capo alla Presidenza del Consiglio, sono in corso le dovute valutazioni in seno al Governo”, conclude Toninelli.