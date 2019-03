Toninelli: “Salveremo e rilanceremo Alitalia”

editato in: da

(Teleborsa) – Su Alitalia “siamo in dirittura di arrivo” e il dossier “è gestito, sottolineo molto bene, dal vicepremier Di Maio”. A dirlo ai cronisti è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, a margine di una visita alla sala operativa centrale di Rfi a Milano.

Alla domanda su un possibile interesse del vettore China Eastern, Toninelli ha dato una risposta secca. “Non parlo di Alitalia perché siamo in dirittura di arrivo e non voglio creare alcun tipo di instabilità nel mercato in questo momento”, ha dichiarato.

Il ministro ha poi aggiunto che non è intenzione del governo “salvare Alitalia come è stato fatto nei decenni scorsi con i soldi pubblici, miliardi e miliardi, senza mai rilanciarla. Noi stiamo cercando faticosamente, con mille problematiche che abbiamo ereditato, di rilanciarla e non solo salvarla”, ha concluso.