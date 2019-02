Toninelli in Sardegna tra aeroporti, porti, strade e ferrovie

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, trascorrerà la giornata del 13 febbraio nel nord della Sardegna, atterrando all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dove ci sarà un primo incontro con la stampa, che coinciderà anche con una parentesi elettorale.

Lo scalo olbiese ha in programma interventi per l’allungamento della pista di volo e una settimana fa la direzione generale per il trasporto aereo del Mit ha trasmesso il relativo schema di convenzione alla Geasar, società di gestione, e all’Enac. Un intervento che dovrà contribuire a destagionalizzare le attività dello scalo e dare maggiore sviluppo alla componente turistica. Ma l’attenzione sarà rivolta soprattutto all’incontro del Ministro Toninelli con la delegazione del personale di Air Italy, che attende di conoscere il proprio futuro in relazione ai programmi di sviluppo della compagnia aerea.

Per il resto il viaggio in terra sarda del ministro Toninelli si svilupperà tra le autorità portuali di Olbia, Porto Torres e Alghero, e il Direttore infrastrutture di RFI Sardegna, Giuseppe Cataldo, in relazione allo studio di pre-fattibilità della linea Olbia-Nuoro, e i responsabili territoriali di ANAS per fare il punto della situazione sul collegamento viario Sassari-Olbia, insieme al Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, e all’Assessore regionale ai trasporti, Carlo Careddu.

Nell’agenda ufficiale figura anche un incontro con una delegazione di pastori sardi, che rivendicano e difendono il valore del latte da essi prodotto. La visita si concluderà ad Alghero, con un approfondimento sulla tratto terminale della SS291 di collegamento con Sassari e sulle prospettive dell’aeroporto, da dove Toninelli ripartirà per Roma.