Toninelli, Genova, 160 milioni per ristori autotrasportatori

(Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha firmato il decreto ministeriale che stanzia 160 milioni di euro per il ristoro dagli autotrasportatori in conseguenza delle problematiche alla viabilità causate dal crollo del ponte Morandi a Genova.

I fondi saranno stanziati per il 2019 e per il 2020, rispettivamente 80 milioni per ciascuno degli anni.

Il decreto trasferisce anche le risorse alla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera. Soggetto attuatore per il riparto delle somme, secondo i criteri previsti nel decreto e condivisi con le associazioni di categoria, è l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.