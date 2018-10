Toninelli al SAIE: a livello tecnologico siamo eccellenza su scala mondiale

editato in: da

(Teleborsa) – “Sono convinto che dall’edilizia passi la ripresa economica del Paese – ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli in visita al SAIE di Bologna, la fiera dell’edilizia e dell’ambiente – . Purtroppo questo è uno dei settori che ha risentito maggiormente della crisi degli ultimi anni e dobbiamo mettere in campo tutto quanto è necessario per rilanciare gli investimenti e ridare lavoro alle decina di migliaia di imprese che abbiamo in Italia, da quelle a gestione familiare a quelle di dimensioni medie e grandi.

“A livello tecnologico siamo un’eccellenza su scala mondiale – sottolinea Toninelli – . Compito mio e del Ministero che guido è rilanciarla. Come? Iniziamo a semplificare il Codice Appalti e vedrete che l’economia ripartirà con maggiore facilità”.

Numerosi gli stand visitati dal Ministro, che ha attraversato tutti i cinque padiglioni della fiera, tre dei quali dedicati al software e alla digitalizzazione, prima di fermarsi all’Arena delle Eccellenze nel Centro Servizi per chiudere il convegno organizzato da Federcostruzioni sulla nascita della piattaforma digitale europea del settore.