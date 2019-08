Toniche le borse europee. Più contenuta Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, mentre si mostrano più toniche le principali Borse Europee. La politica resta sullo sfondo: il mercato azionario ha già scontato buona parte dell’impatto positivo del probabile nuovo governo che allontanerebbe lo spettro di uno scontro con la UE sulla finanza pubblica.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.524,9 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,08% e continua a trattare a 56,71 dollari per barile.

Lieve calo dello spread, che scende a +165 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.

Tra le principali Borse europee bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell’1,13%. Si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,68%. Buona performance anche per Parigi, che cresce dello 0,95%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 21.513 punti.

In luce sul listino milanese i comparti sanitario (+1,11%), beni industriali (+1,05%) e servizi finanziari (+1,01%).

Nel listino, i settori chimico (-0,86%) e media (-0,60%) sono tra i più venduti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial (+5,01%) dopo le indiscrezioni di un possibile scorporo di Iveco dal gruppo che produce macchine agricole e movimento terra. Il mercato scommette su annuncio in tal senso in occasione del Capital Markets Day, il 3 settembre.

Bene inoltre Pirelli (+2,63%), Amplifon (+2,26%) e Exor (+1,75%).

I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche: Banco BPM, che continua la seduta con -1,40%. UBI Banca, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,22%. Mediobanca, che cede un piccolo -0,66%.

Pensosa Juventus, con un calo frazionale dello 0,60%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Datalogic (+2,45%), Anima Holding (+2,21%), Brembo (+2,16%) e Saras (+2,02%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -2,51%.

Pesante Cairo Communication, che segna una discesa di ben -2,4 punti percentuali.

Spicca la prestazione negativa di Maire Tecnimont, che scende dell’1,69%.

Credito Valtellinese scende dell’1,51%.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)