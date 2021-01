Tonica Wall Street. Stellantis debutta al Nyse

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo la chiusura della vigilia dovuta alla festività nazionale per celebrare la giornata dedicata a Martin Luther King. Tanti gli spunti al centro dell’attenzione degli investitori a partire dall’esordio di Stellantis. Nel frattempo è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali con i conti oggi di Bank of America e Goldman Sachs. A mercati chiusi sarà la volta di Netflix.

Grande attesa anche per la giornata di domani, mercoledì 20 gennaio, quando il presidente eletto Joe Biden salirà alla Casa Bianca inaugurando ufficialmente la sua presidenza. Janet Yellen nel discorso della conferma a segretario del Tesoro invita ad agire con ulteriori azioni per frenare la crisi. Sul fronte macroeconomico, non sono attesi dati USA rilevanti.



Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo frazionale dello 0,66%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.794 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,9%); sulla stessa tendenza, positivo l’S&P 100 (+0,75%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,25%), informatica (+0,89%) e beni industriali (+0,83%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, American Express (+2,24%), Chevron (+1,80%), Goldman Sachs (+1,59%) e Exxon Mobil (+1,58%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Coca Cola, che ottiene -0,70%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Baidu (+5,32%), Nxp Semiconductors N V (+2,77%), Gilead Sciences (+2,76%) e Lam Research (+2,61%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moderna, che prosegue le contrattazioni a -4,90%.

Seduta drammatica per Altera, che crolla del 2,96%.

Calo deciso per Twenty-First Century Fox, che segna un -1,84%.

Sotto pressione Discovery, con un forte ribasso dell’1,41%.