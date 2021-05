Tonica Wall Street. Dow Jones su nuovi record spinta da settori ciclici

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,43%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.177 punti (+0,20%). In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,24%); con analoga direzione, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,42%).

Il Dow Jones ha raggiunto nuovi record spinto dai titoli ciclici, sostenuti dai dati positivi del mercato del lavoro: nella settimana al 30 aprile sono calate più del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Intanto, continuano ad essere in calo i produttori di vaccini, dopo che il presidente Joe Biden ha sostenuto i piani per farli rinunciare ai brevetti.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo per l’ufficio (+1,07%), telecomunicazioni (+0,64%) e finanziario (+0,58%). Il settore sanitario, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Cisco Systems (+2,60%), IBM (+1,98%), Home Depot (+1,44%) e JP Morgan (+1,43%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Walgreens Boots Alliance, che continua la seduta con -0,77%.

Deludente Amgen, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Merck, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.

Discesa modesta per American Express, che cede un piccolo -0,59%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Liberty Global (+4,89%), Liberty Global (+4,46%), Twenty-First Century Fox (+3,38%) e Activision Blizzard (+3,25%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cognizant Technology Solutions, che ottiene -8,78%.

Tonfo di Wynn Resorts, che mostra una caduta del 3,43%.

Lettera su Tripadvisor, che registra un importante calo del 2,85%.

Affonda Fastenal, con un ribasso del 2,49%.