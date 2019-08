Tonica Wall Street dopo lunedì nero

editato in: da

(Teleborsa) – La borsa di Wall Street prosegue in territorio positivo rimbalzando alle perdite messe a segno la vigilia. La piazza di New York ha archiviato la peggior seduta dell’anno, a causa dell’intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, con quest’ultima che ha lasciato deprezzare lo yuan nei confronti del dollaro, raggiungendo i minimi dalla crisi economica globale.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua con un guadagno frazionale dello 0,52%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.862,61 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,86%), come l’S&P 100 (0,7%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+1,06%), telecomunicazioni (+0,90%) e beni industriali (+0,87%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali (-0,86%) e energia (-0,83%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+2,63%), Cisco Systems (+1,87%), Apple (+1,49%) e Walt Disney (+1,38%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Verizon Communication, che ottiene -0,87%.

Fiacca 3M, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.

Discesa modesta per IBM, che cede un piccolo -0,61%.

Pensosa JP Morgan, con un calo frazionale dello 0,53%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Take Two Interactive Software (+8,82%), KLA-Tencor (+5,85%), Mercadolibre (+3,35%) e Idexx Laboratories (+3,22%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mylan, che continua la seduta con -7,05%.

Vendite a piene mani su Henry Schein, che soffre un decremento del 4,94%.

Pessima performance per Kraft Heinz, che registra un ribasso del 2,32%.

Vendite su Walgreens Boots Alliance, che registra un ribasso dell’1,39%.

