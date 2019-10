Tonica Wall Street dopo Job Report

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre l’ultima seduta della settimana in rialzo dopo la diffusione delle statistiche sul mercato del lavoro di settembre, che hanno evidenziato una flessione del tasso di disoccupazione ma anche un rallentamento nella creazione dei posti di lavoro. Entusiasta il presidente americano Donald Trump, che in un tweet ha scritto: “Il tasso di disoccupazione al 3,5%, ai minimi da 50 anni. Wow America, lascia che il tuo presidente venga messo in stato di accusa (anche se non ha fatto nulla di sbagliato!)”.

Diffusa anche la bilancia commerciale, con il deficit in aumento nel mese di agosto.

La borsa di New York avvia la riunione con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,56%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.925,85 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,58%), come l’S&P 100 (0,5%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+0,80%), sanitario (+0,78%) e utilities (+0,58%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+1,63%), United Health (+1,47%), Visa (+1,05%) e Cisco Systems (+0,83%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Skyworks Solutions (+2,96%), Broadcom (+1,79%), Apple (+1,63%) e Idexx Laboratories (+1,59%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Costco Wholesale, che prosegue le contrattazioni a -1,72%.

Si concentrano le vendite su Take Two Interactive Software, che soffre un calo dell’1,49%.

Vendite su Nvidia, che registra un ribasso dell’1,03%.

Pensosa Ulta Beauty, con un calo frazionale dello 0,93%.