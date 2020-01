Tonica Wall Street al giro di boa

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,68%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 3.271,16 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,69%), come l’S&P 100 (0,6%).

Si è allentata la tensione per la crisi in Medio Oriente.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+0,93%), finanziario (+0,66%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,62%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Goldman Sachs (+2,11%), Apple (+1,89%), Coca Cola (+1,78%) e Boeing (+1,55%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walgreens Boots Alliance, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.

Discesa modesta per DOW, che cede un piccolo -0,91%.

Pensosa Cisco Systems, con un calo frazionale dello 0,59%.

Tentenna United Health, con un modesto ribasso dello 0,52%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Viacom (+3,24%), Vodafone (+2,62%), Ross Stores (+2,13%) e Baidu (+2,12%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Bed Bath & Beyond, che ottiene -19,37%.

Tonfo di Tesla Motors, che mostra una caduta del 2,41%.

Lettera su Liberty Global, che registra un importante calo del 2,13%.

Affonda Liberty Global, con un ribasso del 2,01%.