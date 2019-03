Tonica Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue le contrattazioni in netto rialzo, nonostante sullo sfondo continuino ad essere presenti i timori riguardanti il rallentamento della crescita economica globale. A trainare New York, in attesa dei dati sul Pil del quarto trimestre del 2018 di Stati Uniti, Francia e Regno Unito in pubblicazione tra giovedì e venerdì, è il comparto tecnologico e la stabilizzazione dei rendimenti dei Treasury che hanno frenato il loro trend in discesa.

Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,26%; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 2.808,77 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,19%); guadagni frazionali per lo S&P 100 (+0,41%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,07%), beni di consumo per l’ufficio (+0,68%) e utilities (+0,51%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+2,04%), 3M (+1,87%), Pfizer (+1,43%) e Johnson & Johnson (+1,39%). Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -1,95%.

Fiacca Dowdupont, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.

Discesa modesta per Boeing, che cede un piccolo -0,52%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Biogen (+5,66%), Vertex Pharmaceuticals (+2,83%), Tesla Motors (+2,62%) e Alexion Pharmaceuticals (+2,62%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Lululemon Athletica, che continua la seduta con -2,29%.

Lettera su Netflix, che registra un importante calo del 2,02%.

Seduta negativa per Ctrip.Com International Spon Each Rep, che mostra una perdita dell’1,93%.

Sotto pressione Western Digital, che accusa un calo dell’1,75%.