Tonica Wall Street

(Teleborsa) – Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street in scia ai segnali distensivi della Cina in merito alle tensioni commerciali, dopo che Pechino, implementato contromisure più morbide del previsto. Intanto, lunedì prossimo, 24 settembre, entreranno in vigore i nuovi dazi imposti reciprocamente da Stati Uniti e Cina.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un progresso dello 0,61%; sulla stessa linea, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.924,1 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,65%), come l’S&P 100 (0,6%).

Sul fronte macro, è stato già diffuso un aggiornamento sull’indice FED manifatturiero di Philadelphia, salito oltre le attese. In calo, invece, le richieste di sussidio alla disoccupazione, scivolato ai minimi da dicembre 1969. Atteso il report sul mercato immobiliare (vendita di case esistenti) e l’andamento della fiducia dei consumatori statunitensi.

Sul versante societario, attenzione ai titoli Comcast e Fox che concluderanno la loro battaglia per il controllo di Sky attraverso un’asta che si terrà tra venerdì 21 e sabato 22 settembre e nella quale saranno possibili al massimo tre round di offerte.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali (+1,14%), finanziario (+0,92%) e beni industriali (+0,63%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto utilities, che ha riportato una flessione di -0,81%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+3,03%), Dowdupont (+1,55%), Chevron (+1,44%) e Boeing (+1,19%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su General Electric, che ha terminato le contrattazioni a -2,15%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Micron Technology (+4,07%), Western Digital (+2,19%), Skyworks Solutions (+2,01%) e Baidu (+1,99%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nvidia, che ha chiuso a -2,08%.