Tonica Wall Street

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macro, ma anche di trimestrali. L’attenzione sarà focalizzata oggi sui risultati di Apple che pubblicherà i propri dati alla chiusura del mercato.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,44%; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 2.814,14 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,59%), come l’S&P 100 (0,4%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti beni industriali (+0,87%), informatica (+0,52%) e beni di consumo secondari (+0,49%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck & Co (+2,09%), Boeing (+1,45%), Intel (+1,22%) e 3M (+1,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pfizer, che prosegue le contrattazioni a -0,83%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, KLA-Tencor (+9,31%), Illumina (+7,85%), Charter Communications (+4,98%) e Qualcomm (+3,00%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Netease, che continua la seduta con -3,70%.

Check Point Software Technologies è stabile, riportando un misero -0,04%.

Piccola perdita per Vodafone, che scambia con un -0,76%.