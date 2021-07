Tonica Milano e gli altri mercati europei. Focus sulla Federal Reserve

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, nell’attesa che questa sera la Federal Reserve annunci le misure di politica monetaria, questa sera.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.798,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.

Tra gli indici di Eurolandia resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,27%, Londra avanza dello 0,23%, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,73%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,58%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 27.714 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Unipol, con un discreto guadagno dell’1,94%.

Buoni spunti su A2A, che mostra un ampio vantaggio dell’1,77%.

Ben impostata Telecom Italia, che mostra un incremento dell’1,76%.

Tonica Nexi che evidenzia un bel vantaggio dell’1,50%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -2,92%.

Sotto pressione Banca Generali, con un forte ribasso dell’1,16%.

Fiacca Azimut, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Autogrill (+4,99%), Biesse (+4,98%), Sanlorenzo (+2,71%) e Acea (+2,55%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Webuild, che continua la seduta con -1,40%.

Discesa modesta per Tamburi, che cede un piccolo -0,84%.

Si muove in modesto rialzo B.F, evidenziando un incremento dello 0,55%.

Pensosa El.En, con un calo frazionale dello 0,68%.