Tonica la borsa di Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street dove si prevedono scambi sottili in un clima pre-festivo. Oggi la borsa statunitense chiuderà la seduta in anticipo rispetto al consueto orario: alle 18.30, mentre domani, 4 luglio, niente contrattazioni per celebrare il Giorno dell’Indipendenza.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,50%; sulla stessa linea, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.735,61 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,16%); in moderato rialzo lo S&P 100 (+0,31%).

Per la giornata odierna è atteso dal fronte macroeconomico, un aggiornamento sull’andamento sugli ordinativi industriali.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Energia (+1,75%), Materiali (+0,80%) e Finanziario (+0,41%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+1,56%), Exxon Mobil (+1,48%), 3M (+1,10%) e Dowdupont (+1,08%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Nike, che ottiene -1,42%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Mercadolibre (+1,78%), Netease (+1,63%), Vodafone (+1,18%) e Ebay (+1,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Airlines, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.

Spicca la prestazione negativa di Tesla Motors, che scende dell’1,65%.

Facebook scende dell’1,20%.

Tentenna Asml Holding N.V. Represents, che cede lo 0,93%.