Tonica la borsa di Wall Street

(Teleborsa) – Avvio di settimana positivo per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta di settembre. Pochi gli spunti sul fronte macroeconomico, con solo in agenda il dato sull'indice NAPM Chicago. Sul versante commercio un nuovo round di colloqui è previsto Washington il 10 e l'11 ottobre.

ottobre.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,29%; sulla stessa linea, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.968,66 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,22%), come l’S&P 100 (0,3%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto beni di consumo per l’ufficio.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+1,32%), Cisco Systems (+0,84%), Merck & Co (+0,84%) e IBM (+0,72%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+2,50%), Ulta Beauty (+1,79%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+1,74%) e Baidu (+1,48%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su NetApp, che ottiene -2,28%.

Si concentrano le vendite su Western Digital, che soffre un calo dell’1,42%.

Vendite su Micron Technology, che registra un ribasso dell’1,18%.

Fiacca Mercadolibre, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.

