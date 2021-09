Tonfo di Sinic a Hong Kong. Effetto Evergrande e S&P

editato in: da

(Teleborsa) – L’effetto Evergrande si abbatte sugli altri sviluppatori immobiliari cinesi. Si tratta di Sinic Holding Group che sulla piazza di Hong Kong è scivolato dell’87% dopo che Standard & Poor’s ha declassato il titolo a “CCC+”, con outlook negativo, citando l’incapacità dello sviluppatore immobiliare cinese, basato a Shanghai, di “comunicare un chiaro piano di rimborso” di un bond in scadenza.

Sinic – spiegano gli esperti dell’agenzia di rating americana – “si era precedentemente preparata a rimettere fondi offshore per rimborsare i suoi titoli senior da 246 milioni di dollari in scadenza il 18 ottobre 2021, con il suo saldo di cassa senza vincoli di oltre 14 miliardi di renminbi cinesi al 30 giugno 2021. Tuttavia, non ci sono stati finora progressi e la tempistica di qualsiasi rimessa è incerta”.