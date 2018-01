Tonfo di Facebook: cambia news feed

(Teleborsa) – Facebook si riallinea. Il social network più famoso al mondo ha deciso che darà più spazio ai messaggi personali e meno a news e comunicazioni pubbliche. L’annuncio è stato dato da Mark Zuckerberg in un post. “Abbiamo costruito Facebook – spiega il fondatore – per aiutare le persone a mettersi in contatto e avvicinarci a chi davvero è per noi importante. Ricerche mostrano che rafforzare queste relazioni migliora il nostro benessere e la nostra felicità”.

L’azienda statunitense prevede “una riduzione del tempo che gli utenti passano su Facebook così come un calo di altre misure di engagement. Tuttavia – scrive Zuckerberg – mi aspetto che il tempo speso sul social network avrà più valore. E se facciamo la cosa giusta, credo che sarà bene per la nostra comunità e il nostro business nel lungo periodo”.

Negativa la reazione del titolo al Nasdaq, dove esibisce una variazione percentuale negativa del 3,98%.