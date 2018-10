Tokyo riprende slancio insieme al resto dell’Asia

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo il tonfo registrato ieri 11 ottobre, con perdite fino a 5 punti percentuali, i principali indici dell’Asia/Pacifico tornano in territorio positivo.Ancora una seduta in rosso per Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso in ribasso la terza sessione consecutiva (-2,13%).

Cresce sorprendentemente il surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti nel mese di settembre. L’aumento dell’export dei prodotti “made in China” (+13%), a fronte di un minor aumento dell’import, ha infatti portato l’avanzo complessivo a 34,1 miliardi di dollari, nonostante le recenti ondate di dazi imposte dall’amministrazione Trump.

Dal fronte macroeconomico, si mostra in crescita l’indice del settore servizi in Giappone.

L’indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,41% a 22,683 punti, mentre il paniere Topix ha chiuso in linea con la parità.

Segno più anche per le Borse cinesi con Shanghai che guadagna lo 0,74%, mentre Shenzhen sale dello 0,19%.

Guadagni più sostenuti per Hong Kong (+2,03%), Seoul (1,53%) e Taiwan (2,44%).

Tra le altre piazze asiatiche salgono Kuala Lumpur (+0,79%), Jakarta (+0,97%) e Singapore (0,72%). Sorridono anche Bangkok (+0,93%) e Mumbai (+2,05%).