Tokyo positiva, misto il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Giornata a due colori per i principali indici asiatici. L’attenzione degli investitori è rivolta al fine settimana, quando a Buenos Aires si terrà il G20 e per l’occasione si incontreranno i presidenti di USA e Cina, Trump e Xi Jinping. Dall’esito del vertice dipenderà il futuro della guerra commerciale in atto tra i due Paesi, e non si esclude un ulteriore inasprimento delle tariffe. Dal fronte macroeconomico, crescono oltre attese i prezzi dei servizi in Giappone.

Segno più per l’indice Nikkei della borsa di Tokyo, che ha riportato un aumento dello 0,64% a 21,952 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,73%.

Contrastate invece le Borse cinesi con Shanghai che perde lo 0,05%, mentre Shenzhen sale dello 0,43%.

In rosso Hong Kong (-0,47%), Kuala Lumpur (-0,95%) e Singapore (-0,16%). Bene Seoul (+0,79%) e Taiwan (+0,14%).

Tra le altre piazze asiatiche sulla parità Jakarta (+0,07%) e Bangkok (+0,04%), in rosso Mumbai (-0,15%).