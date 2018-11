Tokyo in rosso insieme al resto dell’Asia

editato in: da

(Teleborsa) – Finale di seduta negativo per i principali indici dell’Asia/Pacifico, sul calo di Wall Street. A pesare in America i titoli tech zavorrati da Apple sul possibile taglio della produzione di iPhone mentre sulla piazza giapponese a perdere terreno sono state soprattutto Nissan -5,45% e Mitsubishi -6,85%, dopo l’arresto del presidente del gruppo Carlos Ghosn per evasione fiscale.

L’indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha riportato un decremento dell’1,09% a 21.583 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,73%.

Giornata da dimenticare per le borse cinesi, con Shanghai che perde il 2,13% e Shenzhen il 2,72%.

Pesante Hong Kong (-2,02%), Seoul (-0,86%), Taiwan (-0,86%) e Jakarta (-1,43%).

Tra le altre piazze asiatiche in rosso anche Singapore (-1,09%) e Bangkok (-0,91%).

Sulla parità Mumbai (-0,30%) e Sidney (-0,47%).