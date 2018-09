Tokyo in rialzo insieme al resto dell’Asia

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per i principali listini asiatici, che riprendono le contrattazioni dopo la chiusura per festività di ieri 25 settembre e terminano la seduta registrando variazioni superiori alla parità. Mercati in attesa per la riunione del FOMC prevista per questa sera, con la Federal Reserve che comunicherà le decisioni in materia di politica monetaria sul rialzo dei tassi di interesse.

Chiusura a due velocità per gli indici della Borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha riportato un aumento dello 0,32% a 24,017 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,03%.

Guadagni sostenuti invece per le Borse cinesi con Shanghai che sale dell’1,32%, mentre Shenzhen avanza dell’1,05%.

In forte rialzo anche Hong Kong (+2,58%). Termina la seduta con segno più anche Singapore (+0,75%). Chiusa per festività Seoul.

Tra le altre piazze asiatiche bene Kuala Lumpur (+0,16%), Jakarta (+0,52%) e Bangkok (+0,15%). Segno meno per Mumbai (-0,64%) e Taiwan (-0,05%).