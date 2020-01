Tokyo in rialzo. Chiuse le piazze cinesi

editato in: da

(Teleborsa) – Ultima seduta della settimana con segni misti per le principali borse asiatiche dove le piazze cinesi sono rimaste chiuse per le festività del capodanno lunare. L’attenzione degli investitori resta ancora puntata alla diffusione del coronavirus in arrivo dalla Cina.

A dispetto del crescente allarme globale il listino di Tokyo ha chiuso in frazionale rialzo. L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,13% a 23.827 18 punti, mentre il Topix è salito a 1.119,37 punti (+0,18%). In verde anche Taiwan +0,24%.

Chiuse le borse di Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Seul, Jakarta e Singapore.

Deboli le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Bangkok -0,14% e Kuala Lumpur -0,10%.

Positiva Mumbay (+0,32%). Poco sopra la parità Sydney (+0,06%).