Tokyo in netto ribasso. Mista il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Panorama misto per le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo in pesante calo del 2,06% a 21.810 punti. Segno meno anche per il più ampio paniere Topix che ha ceduto il 2% a 1.638 punti. A pesare la pessima chiusura della vigilia della borsa americana affossata dal calo dei titoli tecnologici.

Bene le borse cinesi, con Shanghai in rialzo dello 0,93% e Shenzhen dell’1,40%. Timidamente positiva Hong Kong +0,20%.

In rosso Seul -0,44%, Taiwan (-0,56%) Kuala Lumpur (-0,42%) e Singapore (-0,47%). Segno più invece per Jakarta (+0,58%) e Bangkok (+0,05%).

Mumbai segna un +0,15% mentre Sidney cede l’1,74%.