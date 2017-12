Tokyo in lieve rialzo dopo ok alla riforma fiscale USA

(Teleborsa) – Chiusura in leggero rialzo per la borsa di Tokyo, dopo il via libera del Senato degli Stati Uniti alla riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump.

L’indice Nikkei ha concluso le contrattazioni con un incremento dello 0,10% a 22.891 punti mentre il più ampio paniere Topix è salito dello 0,33% a 1.821 punti.

In rosso le borse cinesi, con Shanghai che scivola dello 0,27% e Shenzhen dello 0,74%.

Tra le altre piazze asiatiche Hong Kong lima lo 0,09%, Seul lo 0,25% mentre Jakarta registra un tonfo dell’1,08%. Singapore arretra dello 0,26%. Bene Kuala Lumpur che sale dello 0,70% e Taiwan che avanza dello 0,36%. Poco mossa Bangkok +0,03%.

Poco sopra la parità Mumbay +0,17% e Sidney +0,08%.