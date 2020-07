Tokyo in frazionale ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino di Tokyo, che termina con un calo dello 0,44% sul Nikkei 225, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, in forte aumento l’indice di Shenzhen, che termina in rialzo del 2,71%.

Variazioni negative per Hong Kong (-0,76%); sulla stessa tendenza, negativo Seul (-1,02%).

In lieve ribasso Mumbai (-0,46%); sulla parità Sydney (+0,01%).

Sostanziale invarianza per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,03%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,05%.