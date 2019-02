Tokyo e resto Asia in rialzo. Trump rinvia dazi

editato in: da

(Teleborsa) – Prima seduta della settimana all’insegna degli acquisti per le principali borse asiatiche grazie all’ottimismo su un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente USA Donald Trump ha annunciato che estenderà la scadenza del 1° marzo per l’aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti “Made in China”. L’inquilino della Casa Bianca ha parlato di sostanziali progressi con Pechino al tavolo dei negoziati ed ha confermato che si lavorerà ad un vertice col presidente cinese Xi Jinping, in Florida.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha così guadagnato lo 0,528% a 21.528,23 punti, mentre il Topix è salito dello 0,71% a 1.034,01 punti. Più timida l’ascesa di Seoul con un +0,06%.

Positive le borse cinesi, con Shanghai che vola del 4,36% e Shenzhen del 4,68%. Bene Taiwan (+0,66%).

Tentennano le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, timida salita per Hong Kong +0,23%, mentre Singapore lima lo 0,14% seguita da Kuala Lumpur -0,06%. Bangkok +0,78% e Jakarta +0,20%.

Sopra la parità Mumbay (+0,28%), mentre fa meglio Sydney (+0,35%).