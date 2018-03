Tokyo e borse asiatiche archiviano con il segno più

(Teleborsa) – Tokyo chiude la giornata al rialzo con l’indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,54% finendo a 21.368,07 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,39% a 1.312,31 punti.

Mentre oggi 8 marzo ha inizio la riunione della Bank of Japan, i mercati festeggiano la buona notizia che l’economia giapponese è cresciuta più delle previsioni.

Tra le borse cinesi, segno più per Shanghai (+0,51%), fa meglio Shenzhen (+1,01%). Nel mese di febbraio, in Cina c’è stata una crescita inattesa dell’export con il rialzo più forte in tre anni.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dell’1,02%, Taiwan guadagna lo 0,73%. Sulla stessa linea Singapore (+0,70%). Frazionali i rialzi di Kuala Lumpur che avanza dello 0,21% e Bangkok +0,73%.