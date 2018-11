Tokyo chiude positiva, misto il resto dell’Asia

editato in: da

(Teleborsa) – Inizio di settimana contrastato per i principali listini dell’Asia/Pacifico. Variazioni positive per le Borse di Cina e Giappone, mentre prevale il segno meno nel resto del Continente. Nel corso del weekend, ennesimo capitolo nella guerra commerciale in corso tra USA e Cina. Delegazioni dei due Paesi si sono incontrate nel corso delvertice Apec(Cooperazione economica Asia-Pacifico), tenutosi a Port Moresby in Papua Nuova Guinea. Meeting che si è chiuso con un nulla di fatto, e le dichiarazioni successive del vice presidente americano Mike Pence (“gli Stati Uniti non cambieranno rotta fino a quando la Cina non cambierà”) rendono il clima sempre più instabile. L’incontra tra Trump e Xi Jinping, previsto a fine mese in Argentina a margine del G20, diventa sempre più decisivo.

Dal fronte macroeconomico, si allarga oltre attese il deficit della bilancia commerciale del Giappone.

L‘indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,65% a 21,821 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,55%.

Rialzo per le Borse cinesi con Shanghai che guadagna lo 0,91%, mentre Shenzhen sale dello 0,52%.

Poco sotto la parità Hong Kong (-0,12%) e Jakarta (-0,24%), bene Seoul (+0,39%) e Taiwan (+0,32%).

Tra le altre piazze asiatiche in ribasso Kuala Lumpur (-0,25%), Sidney (-0,63%) e Singapore (-0,66%). Sulla parità Bangkok (+0,02%), segno più per Mumbai (+0,41%).