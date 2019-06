Tokyo chiude positiva ma l’Asia è incerta

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta difficile per le borse asiatiche, fatta eccezione per Tokyo, che chiude in moderato rialzo. I mercati dell’Estremo oriente sono tornati a scontare incertezze relative alle trattative commerciali USA-Cina, in vista del meeting del G20 che inizierà venerdì 28 giugno.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso con un modesto guadagno dello 0,23% a 21.167 punti, mentre il Topix è salito a 994 punti (+0,38%). In controtendenza Seoul che lima lo 0,24%.

In rosso le borse cinesi, con Shanghai che segna un calo dell’1% e Shenzhen dell’1,18%, mentre Taiwan scivola dello 0,67%.

Deboli le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che cede l’1,16%, Kuala Lumpur lo 0,17% e Singapore lo 0,01%. Tengono Jakarta (+0,39%) e Bangkok (+0,51%).

Piatta Mumbay (+0,01%), mentre perde smalto Sydney (-0,16%).