Tokyo chiude piatta. Giù le piazze cinesi, deludono i dati economici

(Teleborsa) – Seduta piatta e con scambi sottili per la piazza di Tokyo mentre chiudono in ribasso le piazze cinesi, deluse dai dati macroeconomici, relativi agli investimenti in asset fissi, vendite al dettaglio e produzione industriale.

L’indice Nikkei giapponese ha chiuso sulla parità a 22.380,01 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,25% a 1.778,87 punti.

Tra le piazze cinesi: Shanghai perde lo 0,53% e Shenzhen lo 0,96%. Limature per Seul -0,50%. Timida salita per Taiwan +0,03%.

Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, debole la piazza di Hong Kong -0,02% seguita da Singapore -0,54%, Jakarta -0,27% e Kuala Lumpur -0,13%. Si muove in controtrend Bangkok +1,14%.

Frazionale la discesa per Mumbay -0,33% e Sydney -0,80%.