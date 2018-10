Tokyo chiude la giornata in deciso rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Finale in buon rialzo per la borsa di Tokyo dopo la chiusura positiva di New York. Riflettori puntati sulla Bank of Japan che come da attese ha lasciato invariate le proprie decisioni di politica monetaria.

L’indice Nikkei della piazza giapponese ha guadagnato il 2,16% finendo a 21.920,46 punti. Il più ampio paniere Topix è salito del 2,15% a 1.646,12 punti.

Segno più per le borse cinesi, con Shanghai in aumento dell’1,12% e Shenzhen dell’1,23%.

In rialzo Seoul (+0,75%), Sidney (+0,43%) e Singapore (+1,26%).

Tra le altre piazze asiatiche bene Hong Kong (+1,05%), Kuala Lumpur (+0,68%), Jakarta (+0,16%), Bangkok (+0,83%), Taiwan (+2,90%) e Mumbai (+0,31%).