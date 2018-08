editato in: da

(Teleborsa) – Tokyo chiude la giornata al rialzo con l’indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,64% finendo a 22.024,76 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,74% a 1.308,76 punti. La borsa nipponica ha seguito lascia positiva lasciata da Wall Street.

Dal fronte macro, si mostra incalo l’indice attività dell’attività complessiva di giugno.

Guardando agli altri listini cinesi, segno meno per Shanghai (-0,78%) e Shenzhen (-1,19%), mentre si attendono sviluppi nelle trattative tra Stati Uniti e Cina sul commercio. Piccolo passo in avanti per Hong Kong che avanza dello 0,32%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dello 0,88%, Taiwan guadagna lo 0,11%. Debole Singapore (-0,15%). Frazionali i rialzi di Bangkok +0,41%. Chiusa per festività Kuala Lumpur.